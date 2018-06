Lars Klingbeil will den Osten für die SPD gewinnen. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Mit abschließenden Beratungen zum künftigen Kurs hat die SPD in Berlin den letzten Tag ihres dreitägigen Bundesparteitags begonnen. Der neue Generalsekretär Lars Klingbeil kündigte eine Offensive zur Belebung der Parteiarbeit in Ostdeutschland an.



Viele Regionen dort sind SPD-Diaspora, in einzelnen Bundesländern wie Sachsen und Sachsen-Anhalt hat die AfD die Sozialdemokraten in der Wählergunst überholt. Generalsekretär Klingbeil kündigte die Benennung eines Ostbeauftragten an.