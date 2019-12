Mikrofon für den Parteitag: Wer spricht künftig für die AfD?

Quelle: Sina Schuldt/dpa

Nach der Rückzugsankündigung des Vorsitzenden Alexander Gauland wählt die AfD heute auf ihrem Bundesparteitag in Braunschweig eine neue Parteispitze. Jörg Meuthen will als Co-Vorsitzender wiedergewählt werden. Ob das gelingt, ist aber keineswegs sicher.



Anders als bei der Wahl vor zwei Jahren, muss er diesmal mit einigen Gegenkandidaten rechnen. Sein Verhältnis zum rechtsnationalen "Flügel" von Björn Höcke ist nicht mehr so gut wie damals. Die Polizei bereitet sich auf Protestaktionen rund um den Parteitag vor.