Die Partei Die Linke ist im Richtungsstreit. Quelle: Britta Pedersen/dpa

Linke-Chef Bernd Riexinger hat auf dem Bundesparteitag in Leipzig eindringlich zu einem Ende des Streits um die Macht in der Partei und den künftigen Kurs, besonders in der Flüchtlingspolitik, aufgerufen. Wenn man diese Machtkämpfe nicht beende, verliere Die Linke "ihr Herz und ihre Seele".



Fraktionschefin Sahra Wagenknecht beklagt, Die Linke erreiche bestimmte Milieus nicht mehr. Sie warnt unter anderem vor offenen Grenzen für alle. Sie warf der Parteispitze eine Schwächung der Linken vor.