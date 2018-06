Markus Söder (CSU) ist Ministerpräsident des Bundeslandes Bayern. Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Die Bundespolizeigewerkschaft kritisiert die bayerischen Pläne zum Alleingang in der Asylpolitik scharf. "Dieses Wahlkampfgetöse auf Kosten der Bundespolizei ist unerträglich", sagte der Bundesvorsitzende Ernst Walter.



Ministerpräsident Markus Söder (CSU) stelle "mit seinen "großbayerischen Visionen" zur Übernahme von Bundesaufgaben die engagierte und professionelle Arbeit" der Bundespolizei in Frage. Bayern will abgelehnte Asylbewerber ab August bei Bedarf mit eigenen Flugzeugen abschieben.