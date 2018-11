Frank-Walter Steinmeier findet klare Worte gegen Antisemitismus.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Verbrennen israelischer Flaggen in Berlin und einigen anderen Städten scharf verurteilt. "Die Ausschreitungen sind nicht nur inakzeptabel, sie sind unerträglich", sagte Steinmeier am Rande seines Staatsbesuchs in Ghana.



Die einseitige Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die USA "rechtfertigt in keinster Weise Hass auf Israel und die Herabwürdigung unserer jüdischen Mitbürger und Mitbürgerinnen", sagte Steinmeier.