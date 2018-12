Bundespräsident Steinmeier entzündet den Chanukka-Leuchter.

Quelle: Gregor Fischer/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die erste Kerze am Chanukka-Leuchter vor dem Brandenburger Tor in Berlin zum Beginn des Jüdischen Lichterfestes entzündet. 80 Jahre nach der Pogromnacht "ist es ein Geschenk, dass wir einander die Hände reichen können über den Abgrund unserer Geschichte hinweg", sagte Steinmeier.



Mit dem achttägigen Fest Chanukka gedenken Juden der Neuweihe des Tempels in Jerusalem im Jahre 165 vor der christlichen Zeitrechnung.