Dass es für Gauck dennoch Grenzen der Absprachen gab, hat er während seiner Amtszeit mehrfach gezeigt. Zum Beispiel bei der Anerkennung des Völkermordes an die Armenier von 1915. Die Regierung, und auch der Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier, vermied es, den Völkermord Völkermord zu nennen, um das Verhältnis zur in der Flüchtlingsfrage wichtigen Türkei nicht zu belastet. Zum 100. Jahrestag im Berliner Dom sprach Gauck in seiner Rede das Wort aus - und machte damit dem Bundestag am Tag darauf Mut, in einer Resolution ebenfalls klare Worte zu finden. Bei der Abstimmung darüber blieb die Regierungsbank fast vollständig leer.