Bundespräsident Steinmeier ist in Kenia gelandet.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt an diesem Montag seinen Staatsbesuch in Kenia. Er wird sich in der Hauptstadt Nairobi zunächst mit Vertretern der Zivilgesellschaft treffen, bevor ihn Staatspräsident Uhuru Kenyatta mit militärischen Ehren begrüßt. Am Abend gibt es ein Staatsbankett.



Steinmeier wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Er trifft auch mit deutschen und kenianischen Wirtschaftsvertretern zusammen. Mehr als 50 deutsche Unternehmen sind in Kenia vertreten.