Präsident Macron empfing Steinmeier in Paris. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei einem Besuch in Paris den europapolitischen Elan des französischen Präsidenten Emmanuel Macron begrüßt. Es sei Aufgabe Deutschlands und Frankreichs, "dieses Europa in eine hoffnungsvolle, eine bessere Zukunft zu führen", so Steinmeier.



Mit Blick auf Macrons Reformvorschläge für die EU fügte er hinzu: "Und ich bin mir sicher, dass dieser Schwung, der von der Sorbonne-Rede ausging, auch von einer neuen Bundesregierung aufgenommen werden wird."