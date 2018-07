Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko (v.l.) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der österreichische Präsident Alexander van der Bellen bei der Eröffnung der Gedenkstätte Maly Trostenez, Weißrussland. Quelle: reuters

November 1941: In Hamburg, Düsseldorf und zahlreichen anderen deutschen Städten werden Juden aufgefordert, sich an Sammelstellen einzufinden. Sie werden in Zügen der Deutschen Reichsbahn nach Minsk deportiert - unter dem Vorwand, sie in den Gebieten, die die Wehrmacht seit Juni 1941 in der Sowjetunion erobert hatte, anzusiedeln.