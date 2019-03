Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Quelle: Soeren Stache/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum Einsatz im Kampf gegen Antisemitismus aufgerufen. "Wer ein freiheitliches, ein lebenswertes Land will, der muss einstehen, der muss aufstehen gegen Antisemitismus in jeder Form - wir wollen das nicht dulden in unserem Land", sagte er zum Auftakt der jüdisch-christlichen Woche der Brüderlichkeit in Nürnberg.



Es sei zwar die Verantwortung des Staates, die Sicherheit und Freiheit jüdischen Lebens zu garantieren - aber auch jedes Einzelnen.