Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will den 18. März zu einem nationalen Gedenktag machen. Das Datum zeige die demokratische Entwicklung "vom Streben nach bürgerlicher Gleichheit bis hin zu freien Wahlen", schrieb Steinmeier in der "Zeit".



Er erinnerte daran, dass am 18. März 1793 in Mainz die erste Republik in Deutschland ausgerufen wurde. Am selben Tag erreichte 1848 in Berlin die demokratische Revolution ihren Höhepunkt und fand 1990 die erste freie Volkskammerwahl in der DDR statt.