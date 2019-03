Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat einen "grassierenden Verlust an Vernunft" beklagt, der zur Gefahr für die Demokratie werde. "Die Zersetzung der Vernunft ist der Anfang der Zersetzung der Demokratie", sagte er in einem vorab verbreiteten Redemanuskript seiner Würdigung des 2016 gestorbenen deutsch-amerikanischen Historikers Fritz Stern in Berlin.



"Der geschärfte Verstand ist die beste Versicherung gegen Manipulation und Manipulierbarkeit", betonte Steinmeier.