Wer sich in Wahlen um politische Verantwortung bewirbt, der darf sich nicht drücken, wenn man sie in den Händen hält. Frank-Walter Steinmeier

"Es sind überraschende Aufgaben hinzugekommen" - so beschreibt Steinmeier selbst das Jahr seit seiner Wahl zum Staatsoberhaupt am 12. Februar 2017. Der ehemalige Außenminister, der seine SPD-Mitgliedschaft ruhen lässt, hat seitdem viele Reden gehalten und wichtige Reisen unternommen. Aber entscheidend für den Blick zurück ist doch vor allem ein Datum: der 20. November. Die Sondierungen von Union, FDP und Grünen über eine Jamaika-Koalition waren gerade geplatzt, da trat Steinmeier im Berliner Schloss Bellevue vor die Kameras.



Die zentrale Passage seiner kurzen Ansprache: "Die Parteien haben sich in der Wahl am 24. September um die Verantwortung für Deutschland beworben, eine Verantwortung, die man [...] nicht einfach an die Wählerinnen und Wähler zurückgeben kann." Alle in den Bundestag gewählten Parteien seien dem Gemeinwohl verpflichtet. "Wer sich in Wahlen um politische Verantwortung bewirbt, der darf sich nicht drücken, wenn man sie in den Händen hält."