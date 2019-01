Frank-Walter Steinmeier besucht deutsche Soldaten in Jordanien.

Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei einem Besuch deutscher Soldaten in Jordanien die Bedeutung ihres Einsatzes gegen den IS unterstrichen. "Die Gefahr ist nicht vorbei", sagte er im Luftwaffenstützpunkt Al-Asrak.



Auch wenn der Kampf gegen den IS erfolgreich gewesen sei, gebe es Terrorzellen, die Zulauf erhalten könnten. "Ihr Dienst ist weiter wichtig", sagte er. Es gehe auch darum, in Syrien wieder Lebensbedingungen herzustellen, in die geflüchtete Menschen zurückkehren könnten.