Bundespräsident Steinmeier half auch beim Hissen eines Segels. Quelle: Guido Bergmann/Bundesregierung/dpa

Als prominentester Gast der 124. Kieler Woche hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein ein maritimes Programm absolviert. Zum Auftakt besuchte er an der Förde ein Segelcamp für Kinder, Jugendliche und Familien.



An Bord der "Thor Heyerdahl" machte er einen zweistündigen Segeltörn. Der Dreimaster ist oft als schwimmendes Klassenzimmer mit Schülern auf den Meeren unterwegs. Die Kieler Woche geht bis nächsten Sonntag, 24. Juni.