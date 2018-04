Ein Weg zu mehr Jobs ist die duale Ausbildung, das deutsche Erfolgsmodell, das sie auch hier in Ghana anwenden wollen. Bei der Scania-Niederlassung in Accra gibt es das bereits, viel zu wenig bisher, aber ein Anfang. Der Bundespräsident informiert sich vor Ort, spricht unter anderem mit Rodny, Jeblau und Adam, sie sind drei von vielen weiteren jungen Männern aus Ghana, die bei der Firma Scania zum Elektriker ausgebildet werden. Die Firma Bosch leitet hier zudem Ghanaer an, die dann wiederum junge Lehrlinge ausbilden. Denn für all die jungen Lehrlinge ist klar, keiner von ihnen will weg hier, sie alle wünschen sich eine Ausbildung, einen Job in ihrer Heimat.