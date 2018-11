Es lebe die deutsche Republik! Es lebe unsere Demokratie! Frank-Walter Steinmeier

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Ausrufung der Republik am 9. November 1918 als "Meilenstein der deutschen Demokratiegeschichte" gewürdigt. Der 9. November 1918 habe in der Erinnerungskultur nie den Platz gefunden, der ihm zustehe, sagte Steinmeier in einer Gedenkstunde des Bundestages in Berlin. Die Weimarer Republik werde fast nie von ihrem Anfang her gedacht, sondern meist ausgehend von ihrem Ende im Jahr 1933 durch die Machtübernahme der Nationalsozialisten. "Es lebe die deutsche Republik! Es lebe unsere Demokratie!", sagte Steinmeier zum Abschluss seiner Rede.