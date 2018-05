Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Ukraine. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht die Zukunft der Ukraine in Europa nur dann gesichert, wenn das Land zu schmerzhaften Reformen bereit ist. "Wir wissen, Ihr Land steht vor einer gewaltigen Reformagenda", sagte der Bundespräsident in der Universität von Kiew.



Dabei seien Transparenz und Effizienz der Schlüssel zur erfolgreichen Transformation der Ukraine. Der Konflikt mit den Separatisten in der Ostukraine dürfe nicht dauerhaft die Geschicke des Landes bestimmen.