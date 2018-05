Steinmeier: Politisches Asyl hat Vorrang. Archivbild Quelle: Christian Charisius/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in der Flüchtlingspolitik eine Unterscheidung zwischen Flucht vor Krieg und Verfolgung einerseits und der Migration aus wirtschaftlichen Gründen andererseits angemahnt.



Die Suche nach einem wirtschaftlich besseren Leben begründe nicht das gleiche Recht auf Aufnahme in Deutschland, sagte er der jordanischen Zeitung "Al Ghad". "Um den politisch Verfolgten auch in Zukunft gerecht werden zu können, müssen wir diese Entscheidung wieder ernst nehmen."