Der Berliner Historiker Heinrich August Winkler warb beim "Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie" für eine Debatte der liberalen Demokraten in Deutschland, wie es sie seit einiger Zeit in den USA gebe. Diese solle am besten gleich nach der Bundestagswahl beginnen. Deutschland könne viel dazu beitragen, dass sich diese Kräfte auch innerhalb der Europäischen Union (EU) durchsetzten.