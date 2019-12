Archiv: Georg Elser

Quelle: DPA

"Georg Elser ist in der Geschichte des 20. Jahrhunderts ein Großer, ein Großer, an den die Erinnerung lange, viel zu lange kleingehalten worden ist", betonte der Bundespräsident in Hermaringen (Landkreis Heidenheim). Deutschland sei ihm Anerkennung, Respekt und Dank schuldig. Nach dem Krieg sei sein Name - anders als der anderer Widerstandskämpfer - lange nicht in den Geschichtsbüchern zu finden gewesen.



Elser hatte am 8. November 1939 bei einer Veranstaltung mit Hitler und einem Großteil der NS-Führung im Bürgerbräukeller in München eine Bombe gezündet. Der NS-Diktator überlebte den Anschlag, weil er kurz vor der Detonation den Saal verlassen hatte. Elser wurde auf seiner Flucht in die Schweiz gefasst und am 9. April 1945 kurz vor Kriegsende im Konzentrationslager Dachau ermordet.