Rauch steigt aus dem Regenwald im Amazonas.

Quelle: dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich angesichts der schweren Brände im Amazonasgebiet für einen besseren Schutz der Wälder ausgesprochen. Beim Bürgerfest in Schloss Bellevue diskutierte er mit dem Astronauten Alexander Gerst und der Polarforscherin Antje Boetius. Auf einen Zwischenruf aus dem Publikum sagte er: "Wir müssen unseren Teil dazu beitragen, dass die Rodung des Waldes nicht mehr attraktiv ist."



Am Bürgerfest nutzten Tausende die Gelegenheit, um einen Blick in den Garten von Bellevue zu werfen.