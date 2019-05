Angriffe mit Messern oder mit Waffen werden weiterhin in hoher Zahl verübt. Aus dem Papier des Bundesrats

"Bei Bedarf soll in diesen Waffenverbotszonen auch das Führen von Messern jeglicher Art untersagt werden können", heißt es in dem Papier, über das die "Saarbrücker Zeitung" berichtet. Angriffe mit Messern oder mit Waffen werden weiterhin in hoher Zahl verübt. Sie sind besonders gefährlich und beeinträchtigen das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung." Daher solle "das Mitführen von Waffen und Messern in der Öffentlichkeit insbesondere an stark frequentierten Orten weiter eingedämmt werden", um die Gelegenheit zu Angriffen zu verringern.