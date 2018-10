Tattoo-Entfernung mit Laser (Archiv). Quelle: Marcus Simaitis/dpa

In Deutschland dürfen bald nur noch Ärzte per Laser Tätowierungen entfernen. Das hat der Bundesrat entschieden. Bisher bieten auch Kosmetikstudios solche Eingriffe an. Im Entwurf der betreffenden Strahlenschutzverordnung war ursprünglich vorgesehen, dass sogar nur Hautärzte und plastische Chirurgen dazu berechtigt sein sollten.



Der Bundesrat beschloss nun, dass alle Ärzte mit Fachkunde Tattoos entfernen dürfen. Damit sie ausreichend Zeit bekommen sich die Kenntnisse anzueignen, tritt die Regelung erst 2020 in Kraft.