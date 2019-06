Die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, Gundula Roßbach, sagte: "Mit der Rentenanpassung in diesem Jahr erleben wir seit 2014 eine Steigerung der Renten im Westen von 15 Prozent und im Osten von 20 Prozent." Das übertreffe die Preissteigerung in diesem Zeitraum deutlich. Nicht bei allen kommt die Rentenerhöhung allerdings komplett an. Voraussichtlich rund 48.000 Rentner werden zusätzlich von Einkommensteuer belastet.