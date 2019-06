In vielen Städten stehen private Verleiher solcher Roller schon in den Startlöchern. Fahrräder zum einfachen Mieten per App tauchten in manchen Städten in den vergangenen Jahren in Massen auf - und sorgten für Ärger, weil sie überall herumstanden oder kaputt herumlagen. In München rechnet man mit etwa 10.000 E-Scootern, auch in Frankfurt könnten es zwischen 5.000 und 10.000 werden.