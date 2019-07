Bundesratspräsident Günther (CDU) in Namibia.

Quelle: Patrick Kraft/Staatskanzlei Kiel/dpa

Bundesratspräsident Daniel Günther (CDU) hat in Namibia an Verbrechen deutscher Truppen erinnert. "Die Schrecken, die Deutsche Anfang des 20. Jahrhunderts an den Menschen dieses Landes, insbesondere an den Herero und Nama verübt haben, bleiben unvergessen", sagte der schleswig-holsteinische Ministerpräsident in Windhuk.



Das Deutsche Reich war von 1884 bis 1915 Kolonialmacht im heutigen Namibia. Die Herero und Nama verlangen für die Verbrechen eine finanzielle Wiedergutmachung.