Aus der Straße von Gibraltar gerettete Flüchtlinge in Spanien. Quelle: Marcos Moreno/AP/dpa

Die Bundesregierung geht davon aus, dass viele der Migranten, die gerade in Spanien ankommen, nach Deutschland weiterreisen. "Sollten wir dies feststellen, werden wir Schleierfahndung und Grenzkontrollen verstärken", sagte der Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Helmut Teichmann, der "Bild am Sonntag".



Erstmals seit Beginn der Flüchtlingskrise 2015 sind im ersten Halbjahr 2018 mehr Bootsflüchtlinge in Spanien angekommen als in Italien. In Spanien waren es rund 23.500.