Es muss wohl tatsächlich ein Außenminister seinen Urlaub an der Nordsee unterbrechen, um so etwas zu verkündigen. Bislang waren die Beziehungen zwischen Berlin und Ankara darauf ausgerichtet, dass alles immer besser, immer enger werden sollte. Jetzt zieht die Bundesregierung im Verhältnis zur Türkei die Bremse. Zumindest kündigt sie es an, auch wenn noch nicht alle Maßnahmen im Detail festgezurrt sind. Dass die Bundesregierung aber die härterer Gangart will, das machte Außenminister Sigmar Gabriel heute vor der Presse deutlich: "Wir können so nicht weitermachen." Das Verhalten der Türkei in jüngster Zeit könne "nicht folgenlos" bleiben.