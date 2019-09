Merkel nimmt an diesem Montag am UN-Klimagipfel in New York teil, Kramp-Karrenbauer wollte in Washington US-Verteidigungsminister Mark Esper treffen. Der "Spiegel" hatte berichtet, dass die Verteidigungsministerin getrennt geflogen sei, weil sie bei einem Mitflug in der Kanzlerinnenmaschine ihre Delegation hätte reduzieren müssen.