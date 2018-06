Der Streit darüber ist in der Union in den vergangenen Tagen eskaliert - eine Annäherung der Positionen ist nicht in Sicht. Seehofer betonte zwar in einem Interview, seine Partei wolle keine politische Krise auslösen, in der Sache wich er aber nicht zurück.



"Niemand in der CSU hat Interesse, die Kanzlerin zu stürzen, die CDU/CSU-Fraktionsgemeinschaft aufzulösen oder die Koalition zu sprengen, sagte Seehofer der "Bild am Sonntag". "Wir wollen endlich eine zukunftsfähige Lösung für die Zurückweisung von Flüchtlingen an unseren Grenzen." Von einer möglichen Kompromisslösung sprach er nicht.