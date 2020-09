Der Lebenslauf der Wissenschaftlerin weist unter anderem Stationen an den US-Eliteuniversitäten Berkeley und Harvard sowie an der Pariser Sorbonne auf. Hinzu kommen Forschungsaufenthalte an der renommierten London School of Economics und beim Internationalen Währungsfonds. Seit 2014 sitzt sie auch im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der die Bundesregierung berät. Ein Jahr später übernahm sie die Professur an der Universität Bonn, nachdem sie zuvor in Mainz gelehrt hatte.