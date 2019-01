Berlin will die Ausbildung in der Pflege vorwärtstreiben.

Die Bundesregierung plant zusätzliche Impulse für die Ausbildung dringend benötigter Fachkräfte in der Pflege. Konkrete Maßnahmen dafür werden heute in Berlin vorgestellt.



Familienministerin Franziska Giffey (SPD) hat ein Paket mit Vorhaben angekündigt, die bis 2023 umgesetzt werden sollen. So soll die Zahl der Auszubildenden und der ausbildenden Einrichtungen gemeinsam mit den Ländern im Schnitt um zehn Prozent erhöht werden. Geplant sind auch 5.000 Weiterbildungsplätze.