Die EU will eine gemeinsame Linie in den Verhandlungen mit den USA erreichen. Altmaier verwies darauf, dass es in Frankreich eine "kontroverse Debatte" darüber gebe, welche Verhandlungsangebote den USA gemacht werden sollten. Auch Bundeskanzlerin Merkel will bei ihren Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump am Freitag in Washington eine Eskalation im Handelsstreit verhindern, wie Regierungssprecher Steffen Seibert gesagt hatte. Berlin soll den USA neue Verhandlungen angeboten haben. Dabei müsse aber über alle Industriezölle gesprochen werden. Nur über Zölle für deutsche Autos zu reden, sei nicht akzeptabel.