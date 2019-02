Noch im ersten Halbjahr will die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur steuerlichen Forschungsförderung vorlegen. "Das ist ein wichtiges Signal an alle Unternehmen, die Forschung und Entwicklung betreiben", kündigte Altmaier an. Bis zur Sommerpause solle ein entsprechender Entwurf in den Bundestag eingebracht werden. Ziel sei es, dass auch Investitionen, die in der zweiten Jahreshälfte oder später getätigt werden, rückwirkend geltend gemacht werden können.