Das Klimakabinett muss sich an diesem Mittwoch also erst einmal darauf verständigen, ob es an der sogenannten Sektoren-Einsparung festhalten will. Rund 40 Prozent weniger CO2-Ausstoß beim Verkehr gelten zum Beispiel als sehr schwer zu erreichen. Alternativen wären Einzelmaßnahmen nach dem Motto: Hauptsache unterm Strich, also Hauptsache das Gesamteinsparziel stimmt. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) besteht auf die Sektoren, auf die sich die Bundesregierung auch im Koalitionsvertrag festgelegt hatte, und will deswegen ein Klimagesetz mit darin verankerten Maßnahmen durchsetzen. Sie fordert auch, dass jeder für seine Fehler selbst einsteht: Sollte es zum Beispiel Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nicht schaffen, sein Einsparziel zu erreichen, müsste er aus seinem Ressortetat anteilig für die Strafzahlung an die EU, den Ankauf von CO2-Emissionsrechten, aufkommen.