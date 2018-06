Koalitionspartner SPD geht das im CSU-geführten Verkehrsministerium offenbar zu langsam. Fraktionsvize Sören Bartol forderte kürzlich per Brief Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) auf, die Kommission einzusetzen und damit den Koalitionsvertrag einzuhalten. Es gäbe nämlich Pläne, nur eine Art Arbeitsgruppe einzusetzen, die der bisherigen Nationalen Plattform Elektromobilität nachfolgen solle. "Das entspricht nicht dem Geist des Koalitionsvertrages", so Bartol. Auch sein Fraktionskollege Matthias Miersch mahnte zu mehr Tempo beim Thema Verkehr und Wohnen an, um zu einem echten Klimaschutzgesetz zu kommen. Wenn sich im "Mobilitätssektor" weggeduckt werde, werde es "ein böses Erwachen" geben, so Miersch. Die Befürchtung der SPD: Eine Arbeitsgruppe ohne Kompetenz verhandelt dann Emmissionseinsparungen, an die sich die Autoindustrie später nicht hält.