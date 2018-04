Der Gesetzesentwurf trieft vor dem Gedankengut, den die rechten Hetzer in die Öffentlichkeit getragen haben. Aziz Bozkurt, SPD

Noch ist der Vorschlag des Bundesinnenministeriums nicht Gesetz, sondern muss zwischen den Ministerien untereinander abgestimmt werden, bevor er dann vom Bundeskabinett und schließlich vom Bundestag beschlossen wird. Der SPD geht er schon jetzt zu weit. "Die SPD geht keinen Millimeter über den Koalitionsvertrag hinaus", sagte Parteivize Ralf Stegner der Deutschen Presse-Agentur. "Wir machen kein Wahlkampfgetöse für die CSU in Bayern mit." Der Vorsitzende der SPD-Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt, Aziz Bozkurt, sagte der "Welt", der "Gesetzesentwurf trieft vor dem Gedankengut, den die rechten Hetzer in die Öffentlichkeit getragen haben". Bundesinnenminister Horst Seehofer "sieht das Innenministerium anscheinend als ständiges Wahlkampfinstrument der CSU", so Bozkurt. SPD-Innenexperte Burkhard Lischka warnte in der "Rheinischen Poste", weitere Gruppen vom Familiennachzug auszuschließen. "Ausschlaggebend für einen Nachzug sollten humanitäre Gründe sein, nicht der Geldbeutel der betroffenen Familien."