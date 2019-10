Was machen Sie jetzt? Bloß nicht das, was die Bundesregierung in den letzten Monaten beim Klimaschutz gemacht hat. Das nämlich war: eine Anleitung zum PR-Desaster - in neun Schritten. Hier kommt diese Anleitung. Nachahmung nicht empfohlen! Also für den Fall, dass Sie, liebe Leserin, lieber Leser, tatsächlich irgendwann mal irgendwo in einer Regierung sitzen sollten.