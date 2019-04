Wir wollen keine Rüstungsexporte in Diktaturen und Krisengebiete. SPD-Vize Ralf Stegner

Die Bundesregierung hatte im Herbst als Reaktion auf die Ermordung des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi entschieden, vorerst keine Rüstungsgüter mehr an Riad zu liefern. Für die SPD ist die Verlängerung auf den Exportstopp ein großer Erfolg. SPD-Vize Ralf Stegner hatte noch am Donnerstagmorgen die Forderung seiner Partei nach einer Verlängerung des Moratoriums bekräftigt. "Wir wollen keine Rüstungsexporte in Diktaturen und Krisengebiete", sagte Stegner im ZDF-"Morgenmagazin". Die SPD habe dies in ihrem Europawahlprogramm beschlossen. Saudi-Arabien sei eindeutig eine Diktatur, die Journalisten ermorden lasse. Zudem sei das Land am Krieg im Jemen beteiligt, so Stegner.