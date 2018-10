Deutlicher als bisher warnt es Bundesbürger vor regierungskritischen Meinungsäußerungen in sozialen Medien. Auch "Äußerungen, die nach deutschem Rechtsverständnis von der Meinungsfreiheit gedeckt sind", könnten Anlass zu einem Strafverfahren in der Türkei geben. Im Einzelfall könne es schon reichen, einen fremden regierungskritischen Beitrag zu teilen oder zu liken. Besonders brisant: Es müsse davon ausgegangen werden, "dass auch nichtöffentliche Kommentare in sozialen Medien etwa durch anonyme Denunziation an die türkischen Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet werden". Im Falle einer Verurteilung wegen "Präsidentenbeleidigung" oder "Propaganda für eine terroristische Organisation" riskierten Betroffene mehrjährige Gefängnisstrafen.