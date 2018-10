Die vorliegenden Angaben zu den Abläufen im Konsulat in Istanbul sind nicht ausreichend. Gemeinsame Erklärung von Angela Merkel und Heiko Maas

Die Bundesregierung verurteilte am Samstag die Tötung Khashoggis "in aller Schärfe". "Von Saudi-Arabien erwarten wir Transparenz im Hinblick auf die Todesumstände und die Hintergründe", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Außenminister Heiko Maas (SPD). Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. "Die vorliegenden Angaben zu den Abläufen im Konsulat in Istanbul sind nicht ausreichend."