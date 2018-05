"Wir sind der Auffassung, dass nicht nur wir ein Interesse daran haben, dass dieser Atomvertrag bestehen bleibt, sondern auch der Iran", sagt Außenminister Heiko Maas am Abend in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". "Der Iran braucht eine wirtschaftliche Perspektive", und deshalb wolle man mit allen Partnern daran arbeiten, den Vertrag aufrecht zu erhalten. Er sei da "ganz zuversichtlich", so der SPD-Politiker.