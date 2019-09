Ein weiteres Problem sei dem Bericht zufolge, dass Rüstungsgüter, die deutsche Unternehmen und ihre Tochterfirmen im Ausland herstellten, nicht den deutschen Ausfuhrregeln für Rüstungsexporte unterlägen. Über Niederlassungen in anderen Staaten profitierten Rüstungsunternehmen so von weniger restriktiven Regeln. Schlupflöcher, so Anna Würth, werde es entlang der Kette immer geben. Der Rüstungskonzern Rheinmetall zum Beispiel produziere in Italien und Südafrika. Während die Italiener kürzlich erst den Export nach Saudi-Arabien verboten, gelangten die in Südafrika gefertigten Produkte weiterhin nach Saudi-Arabien.