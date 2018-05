Bei der Weltklimakonferenz gibt es Fortschritte. Quelle: Oliver Berg/dpa

Die Bundesregierung bewertet den bisherigen Verlauf der Weltklimakonferenz in Bonn vorsichtig optimistisch. "Es wird überall konkret an Verhandlungsfortschritten gearbeitet", sagte Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth in Bonn. Am Samstag ist "Halbzeit" für die Konferenz.



Ann-Kathrin Schneider vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) bestätigte, dass man in Bonn vorankomme. Es gebe konkrete Überlegungen, wie die Umsetzung des Pariser Abkommens überprüft werden solle.