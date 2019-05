Wenn es stattfindet, werden Sie doch zuerst die Frage stellen, warum habt Ihr das nicht vorbereitet? Horst Seehofer

Wer sich danach beim Koalitionspartner SPD umhört, erntet erst mal ungläubiges Staunen: "Das hat Seehofer wirklich gesagt? Öffentlich? Über den Bundessicherheitsrat?" Spätestens jetzt aber ist das Thema in der Welt. Und es ist klar, dass der CSU-Innenminister (wie zu hören ist, mit Rückendeckung des Kanzleramts) den Staat zum Hacker machen möchte. Bei einem größeren Hacker-Angriff auf kritische Infrastruktur – von Energieversorgung bis zu Krankenhäusern – könne, so Seehofer, eben die Situation eintreten, in der die herkömmliche Abwehr nicht mehr ausreiche. An die Journalisten gerichtet, fügt er hinzu: "Wenn es stattfindet, werden Sie doch zuerst die Frage stellen, warum habt Ihr das nicht vorbereitet?"