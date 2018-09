Von Europa zeigte sich Angela Merkel indes zutiefst überzeugt: "Deutschlands Zukunft wird eine gute sein, wenn auch Europa einen guten Weg geht. Es ist in unserem Interesse, für ein starkes Europa zu sorgen." Mit Blick auf die Europawahl im kommenden Mai gab sie jedoch gleichzeitig zu bedenken: "Wie wollen wir die Probleme der Migration, illegalen Migration lösen? Wie reagieren wir drauf? Schaffen wir uns ab?" Für sie sei es nicht möglich, dass "Europa einfach sagt: Wir schotten uns ab und wir kümmern uns nicht um das, was in unserer Nachbarschaft passiert, dann wird das schiefgehen".



Eine Beteiligung der Bundeswehr im Syrien-Konflikt hat die Kanzlerin hat in ihrer Rede erneut nicht ausgeschlossen. Ziel der Bundesregierung sei immer, eine politische Lösung herbeizuführen, so Merkel. Es gehe aber nicht wegzusehen, wenn etwa Chemiewaffen eingesetzt würden. "Von vornherein einfach 'nein' zu sagen, egal was auf der Welt passiert, das kann nicht unsere Haltung sein", sagte die CDU-Vorsitzende.