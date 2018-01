Der Antrag, der weitere Maßnahmen gegen Antisemitismus vorschlägt, ist auch eine Reaktion auf die jüngsten juden- und israelfeindlichen Ausfälle bei Demonstrationen in Berlin. Schuster sagte, ihm bereite der Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft am meisten Sorgen. "Er kommt häufig im Gewand einer überzogenen und völlig einseitigen Kritik an Israel daher und enthält oft mehr typische antisemitische Vorurteile, als es den Menschen bewusst ist", sagte er. Sie transportierten uralte judenfeindliche Stereotype, ohne es zu merken, und gäben sie an die kommende Generation weiter.