War es so - oder vielleicht doch ganz anders? Um das zu klären, wäre nach Meinung der Union kein Untersuchungsausschuss nötig gewesen. "Skandalisierungsgier" warf CSU-Politiker Michael Frieser der Opposition deswegen vor. Der Minister habe schon zahlreiche Dokumente zur Verfügung gestellt, alle Fragen fristgerecht beantwortet. "Theaterdonner ist genau das, was wir nicht brauchen", so Frieser. Für die Opposition stünden die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses schon fest, obwohl der noch nicht angefangen habe. Von "Vorverurteilung" sprach auch sein Parteikollege Ulrich Lange. Für Scheuer gelte wie in allen rechtsstaatlichen Verfahren die Unschuldsvermutung. Als andere sei "medialer Klamauk", um die Sache gehe es den Anklägern offenbar nicht, so Lange.